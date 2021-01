Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu mai sunt concurenți la „Chefi la cuțite”, Ionuț Belei, Razvan Babana și „Foca” au ramas prieteni foarte buni. Acesta lucru a fost dovedit de revederea emoționanta ce a avut loc intre cei trei, prilej cu care s-au distrat impreuna. Iata ce au gasit cei dintai menționați pe ușa lui Silviu…

- In semifinala emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 8 am putut sa ii revedem pe concurenții din sezonul anterior, printre care și pe simpaticul Razvan Babana! Cum arata și cu ce se ocupa in prezent tanarul?

- Fostul concurent de la „Chefi la Cuțite” demonstreaza ca este priceput la toate. Daca in concursul culinar ne-a demonstrat ca știe sa gateasca, fiind de meserie frizer, iata ca acum, Kani ne uimește din nou! Se lanseaza in muzica și nu cu orice piesa, ci una in care apare intr-o ipostaza total neașteptata.

- Mihaela Tatu iși ingrijoreaza din nou fanii cu noile vești. Aceasta are din nou probleme de sanatate, iar durerile au devenit insuportabile. Ce se intampla cu celebra prezentatoare de televiziune și care este situația in care se afla acum? Mihaela Tatu, veși triste pentru fani. Ce probleme de sanatate…

- Luni seara, 14 decembrie, Florin Dumitrescu a plans in direct la ”Chefi la Cuțite”, emoționand o țara intreaga. Insa, dupa emisiune, juratul a avut și o explicație de dat pentru reacția sa.

- Claudia Radu de la emisiunea „Chefi la Cuțite face dezvaluiri uluitoare in ceea ce privește starea sa de sanatate. Concurenta este hotarata sa scape de kilogramele in plus și sa adopte un stil de viața sanatos de acum inainte!

- Editia de miercuri seara a adus un nou record de audienta pentru emisiunea Chefi la cutite: show-ul a inregistrat cel mai mare rating si cea mai mare cota de piata la nivelului publicului comercial cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani, de la lansarea sezonului 8. De altfel, Chefi la cutite a caștigat…