- Gradinița cu Program Prelungit nr. 1, de vizavi de Piața Regele Mihai I din Pecica va fi modernizata cu ajutorul banilor europeni. Valoarea investiției este de 5,8 milioane lei, o mare parte din aceasta suma provenind dintr-o finanțare asigurata de Administrația Fondului de Mediu. Incepand de anul școlar…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan , a anuntat, vineri seara, ca a semnat cu CFR protocolul privind dezvoltarea retelei de tram-train metropolitan, cel mai important proiect de mobilitate in jurul orasului Oradea. Potrivit lui Bolojan, cu noile tram-trenuri ce vor fi achiziționate…

- RACAȘDIA – Mirco Lechici, administratorul public al comunei, ne-a spus cum se lucreaza in paralel la doua proiecte importante finanțate prin programul „Anghel Saligny“! Primul proiect vizeaza modernizarea strazilor rurale din localitațile Racașdia și Vraniuț. Lungimea totala a lucrarilor este de 5,3…

- Programul Rabla Plus 2024: O noua etapa de inscrieri incepe luni, 22 iulie. Care este valoarea ecotichetului Programul Rabla Plus 2024: O noua etapa de inscrieri incepe luni, 22 iulie. Administrația Fondului pentru Mediu organizeaza incepand de luni, 22 iulie, ora 10:00, o noua sesiune de inscriere…

- Luni incepe o noua sesiune de inscrieri in programul Rabla Plus . De luni, 22 iulie 2024, ora 10:00, Administrația Fondului pentru Mediu organizeaza o noua sesiune de inscriere pentru persoanele juridice, unitațile administrativ-teritoriale și instituțiile publice in cadrul programului Rabla Plus. Sumele…

- Primaria Piatra-Neamț intenționeaza sa continue modernizarea iluminatului public al orașului, prin proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat public al Municipiului Piatra-Neamț – etapa a III-a”, cu o finanțare de aproape 5 milioane de lei, ce va fi solicitata de la Administrația Fondului de Mediu…

- Primaria municipiului Suceava pregatește un proiect pe fonduri europene, al V-lea, pentru reabilitarea sistemului de iluminat public, a anunțat primarul Ion Lungu. Este vorba modernizarea și extinderea iluminatului public pe 19 strazi, proiect care va fi finanțat din Fondul de Mediu. Modernizarea iluminatului…

- Timișul va primi aproape 25 de milioane de lei, bani de la Administrația Fondului pentru Mediu, pentru cumpararea de microbuze hibride, acestea vor fi folosite pentru transportul elevilor la școala. Consiliul Județean Timiș a semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu contractul de finanțare pentru…