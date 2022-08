RĂZOARE – Ciocnire între o mașină și o căruță la adăpostul nopții Un accident de circulație a fost anunțat prin 112 in urma cu puțin timp in localitatea Razoare. Este vorba despre un accident in care au fost implicate o caruța și un autoturism. La fața locului sunt polițiștii, dar și echipaje de prim ajutor pentru a ajuta raniții. Vom reveni Dragoș HOJDA The post RAZOARE – Ciocnire intre o mașina și o caruța la adapostul nopții appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

