Razii rutiere pe şosele din judeţ; sancţiuni pentru consum de alcool şi depăşirea vitezei In cursul nopții de marti spre miercuri (3/4 ianuarie), in jurul orei 2.30, polițiștii Secției Rurale de Poliție Cocoraștii Colț au oprit pentru un control de rutina, pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, un autoturism condus de un barbat in varsta de 47 de ani. „Intrucat acesta emana halena alcoolica – spun reprezentantii IPJ Prahova intr-un comunicat de presa – a fost testat cu aparatul etilotest, de aceasta data aparatul indicand valoarea de 1,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. I-a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

