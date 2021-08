Stiri pe aceeasi tema

- Au fost verificate 10 localuri publice si legitimate 23 de persoane.In noaptea de 31 iulie 1 august a.c., in intervalul orar 22.00 ndash; 02.00, politistii statiunii Eforie, impreuna cu jandarmi din cadrul I.J.J. Constanta si politisti locali, au actionat in vederea mentinerii unui climat de ordine…

- In ultimele 24 de ore, fortele abilitate de control au verificat 57 de societati comerciale si PFA.Fortele cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice continua sa actioneze, in contextul prevenirii si combaterii raspandirii COVID 19 pe teritoriul Romaniei. In ultimele 24 de ore, au fost aplicate,…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, astfel au fost aplicate 122 de sanctiuni contraventionale si retinute 20 de permise de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce.…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 05-09.07.2021, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 38 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 338 Din care – femei : 128 Numar deficiente constatate: 66…

- Un barbat de 37 ani a fost retinut dupa ce si-a agresat sora mai mare si a amenintat cu moartea angajatii fortelor de ordine, sositi pentru a atenua conflictul familial.Incidentul a avut loc in seara zilei de 1 iulie, intr-o familie din localitatea Paustova, raionul Ocnița.

- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara, alaturi de cei ai Poliției municipiului Dej au acționat in cursul zilei de ieri, pe raza municipiului Dej, pentru combaterea delincvenței juvenile și asigurarea unui climat de siguranța in zona unitaților de invațamant preuniversitar și in incinta acestora. 21…

- Apar noi informații pe surse din ancheta de la Arad. E a cincea zi de la tragedie și oamenii legii inca nu au descoperit cine sunt autorii, ba chiar mai mult, ieri au fost reluate cercetarile de la locul accidentului. Intre timp, dupa ce au fost verificate toate camerele de luate vederi din zona,…

- Actiune a politistilor in municipiul Constanta.La data de 30 mai a.c., in intervalul orar 20.00 21.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au organizat o actiune in municipiul Constanta, pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus, precum si pentru verificarea…