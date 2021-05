Razii în trafic la nivel național Razii in trafic la nivel național Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne În aceasta dimineața, Poliția Rutiera și alte structuri de control, desfașoara în toata țara acțiuni pentru verificarea transporturilor de persoane. Polițiștii verifica microbuzele și autocarele atât în ceea ce privește existența documentelor și a autorizațiilor de traseu cât și starea tehnica și respectarea capacitații maxime de încarcare. Pentru abateri grave, cum ar fi deficiențe la sistemele de direcție și frânare sau transporturi-pirat, fara… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28 aprilie ndash; 9 mai 2021, politistii rutieri au actionat, la nivel national, pentru prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicate autovehicule inmatriculate in alte state. Pentru neregulile constate, politistii au aplicat 47.937 de sanctiuni contraventionale, 41.113 dintre…

- Peste 50.000 de amenzi au fost aplicate de politisti, la nivel national, in doar o saptamana, in urma unor actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, a informat, luni, Inspectoratul General al Politiei Romane. "In perioada 22 - 28 martie, la nivel national, politistii de la Rutiera…

- Peste 50.000 de amenzi au fost aplicate de politisti, la nivel national, in doar o saptamana, in urma unor actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, a informat, luni, Inspectoratul General al Politiei Romane. "In perioada 22 - 28 martie, la nivel national, politistii de la Rutiera au actionat…

- Politistii si jandarmii au desfasurat, vineri seara, o actiune la nivel national pentru prevenirea si combaterea raspandirii pandemiei de COVID-19. “Scopul nostru nu este acela de a aplica sanctiuni, ci acela de a preveni raspandirea COVID-19”, au transmis reprezentantii Politiei Romane. “Politistii,…

- Monitorul Oficial-Restrictiile la nivel national in vigoare din 28 martie Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Noile restrictii menite sa amelioreze situatia epidemiologica vor intra în vigoare duminica, 28 martie. Hotarârea de Guvern a fost publicata în aceasta seara în…

- Au fost aplicate 3.824 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 767.550 de lei. In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Peste 6.900 de politisti, impreuna…

- Ritmul vaccinarii la nivel național Foto: Arhiva/ Maria Mandița Aproape 50.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel național, în ultimele 24 de ore. Cele mai multe au fost imunizate cu serul de la Pfizer, alte 400 au fost imunizate cu Moderna și peste 6.300…

- Actiuni pentru prevenirea raspandirii SARS COV 2. Amenzi in valoare de aproape 670.000 de lei.In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19.Peste 7.100 de politisti,…