Razii de amploare în Băicoi, Plopeni şi Slănic • Au fost aplicate zeci de sanctiuni contraventionale Baicoi, Plopeni și Slanic au fost orașele vizate de catre agenții rutieri prahoveni, aceștia desfașurand sambata, in intervalul orar 7.30-22.00, acțiuni in care au fost angrenați și lucratori de la Ordine Publica, Investigații Criminale, Investigare a Criminalitații Economice, Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Protecția Animalelor, precum și jandarmi din cadrul IJJ Prahova. „Au fost legitimate aproximativ 225 de persoane, 150 de autovehicule au fost verificate și 9 societați comerciale au fost controlate. Pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 iulie a.c., politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciului de Investigatii Criminale – I.P.J. Valcea, impreuna cu politisti de la arme, explozivi si substante periculoase din judetele Bucuresti, Sibiu, Prahova,…

- F.T. Pe tot parcursul zilei de 1 iulie, aproximativ 500 de efective prezente in teren – politiști ai diferitelor structuri ale IPJ Prahova precum Ordine Publica, Rutiera, Investigații Criminale, Crima Organizata, Acțiuni Speciale, Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Analiza și Prevenire a Criminalitații,…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Prahova, in urma unor descinderi realizate de catre oamenii legii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice in ziua de marti, 13 iunie a.c., patru prahoveni sunt cercetați pentru contrabanda cu ierbicide și detergenți.…

- Potrivit meteorologilor, in judetul Prahova (localitatile Campina, Baicoi, Breaza, Valenii de Munte, Boldesti-Scaeni, Filipestii de Padure, Plopeni, Aricestii Rahtivani, Filipestii de Targ, Brebu, Targsoru Vechi, Floresti, Slanic, Blejoi, Varbilau, Telega, Magureni, Scorteni, Gura Vitioarei, Drajna,…

- • Zeci de persoane și-au gasit și de lucru in judet N.D. LDe mai bine de un an, de cand Rusia a invadat Ucraina, pe data de 24 februarie 2022, sute de refugiații ucraineni care au fost nevoiți sa fuga din calea razboiului, lasand in urma țara natala și propriile locuințe, și-au gasit o noua casa in…

- Duminica, 21 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au executat o acțiune pe linia prevenirii descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri, desfașurata in targul auto din Satu Nou de Jos. ”Polițiștii…

- In ziua de 20 mai, polițiștii Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale, ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,... The post Razie la Chișineu-Criș! S-au aplicat amenzi in valoare de 65.000 de lei appeared first on Special Arad · ultimele…

- Astazi, 13 aprilie, polițiștii de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de polițiștii Biroului de Ordine Publica și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au organizat mai multe activitați informativ-preventive in municipiul Focșani in cadrul campaniei…