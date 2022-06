Razii de amploare în 10 penitenciare. Ce s-a găsit la unii deținuți – droguri, mii de euro, teleoane mobile 10 penitenciare din țara au fost ținta unor razii de amploare ale poliției și procurorilor DIICOT. Unii deținuți aveau coli A4 impregnate cu substanțe cu efect psihoactiv, precum și formulare tipizate pentru transferul sumelor de bani obținute din vanzarea drogurilor. Autoritațile au confiscat peste 20.000 de lei și 7.350 de euro de la unii deținuți. […] The post Razii de amploare in 10 penitenciare. Ce s-a gasit la unii deținuți – droguri, mii de euro, teleoane mobile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

