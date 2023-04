Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 37 de tone de material antiderapant au fost raspandite in noaptea de luni spre marți pe drumurile naționale din județele Arad, Timiș și Caraș-Severin. De asemenea, in Caraș a fost nevoie de intervenția drumarilor și a angajaților de la Ocolul Silvic pentru indepartarea unui copac cazut pe…

- Un motociclist in varsta de 33 de ani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un drum judetean din Arad, soferul fiind cercetat penal. Accidentul a avut loc pe DJ 709 B, in zona municipiului Arad, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…

- Politistii rutieri din Arad au fost ocupati in ultimele 24 de ore cu soferii care nu respecta legislatia. In cadrul unei razii au fost acordate amenzi in valoare totala de 67.900 de lei. Au fost date 166 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați…

- Mai mulți șoferi din vestul țarii au pus in pericol circulatia rutiera circuland sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii hunedoreni s-au confruntat cu nu mai puțin de patru astfel de cazuri in weekend. Ieri, in jurul orei 1.50, polițiștii Secției Rurale Ilia au oprit, pentru control, un autoturism…

- Drumarii din vestul Romaniei au avut destul de lucru in ultimele doua zile. Probleme mai mari au fost in zonele din Caraș-Severin și Hunedoara, unde a nins abundent și vantul a doborat numeroși copaci pe șosea. De sambata seara pana duminica dimineața, pe drumurile naționale din vestul țarii au acționat…

- Politistii rutieri nu au avut zi libera marti. Timp de cateva ore, oamenii legii au desfasurat o actiune in sistem “Cascada” pe DN 6, in vederea depistarii conducatorilor auto care nu respecta limitele legale de viteza, sau care efectueaza manevra de depasire in mod neregulamentar, a anuntat IPJ Timis.…

- Polițiștii rutieri și de ordine publica, din Arad au desfașurat, in dupa-amiaza și seara zilei de sambata, cate o acțiune cu efective marite, in mediul rural, in intervalul orar 15:00 – 18:30, respectiv in mediul urban, intre orele 19:00 – 22:30. „Activitațile s-au desfașurat in toate localitațile din…

- Doi barbați au fost gasiți miercuri seara morți in casa in care locuiau din localitatea Almaș, județul Arad. Polițiștii din Arad au fost sesizați miercuri seara despre faptul ca doi barbați nu au mai fost vazuți de vecini. Deplasați fața locului, polițiștii au patruns in casa, unde au gasit trupurile…