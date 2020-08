Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi dupa-amiaza, o serie de controale in trafic pe raza municipiului Cluj-Napoca."La data de 16 iulie a.c., in intervalul orar 17.00-19.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca impreuna cu Secțiile 1-7 Poliție au desfașurat o acțiune punctuala…

- Polițiștii clujeni anunța ca sunt desfașurate in continuare acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din intreg județul.Astfel, la data de 14 iulie a.c. polițiștii din cadrul Poliției…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi dupa-amiaza, o serie de controale in trafic pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 9 iulie a.c., in intervalul orar 16.00-19.00, polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției municipiul Cluj-Napoca au desfașurat o acțiune pe raza intregului municipiu”,…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de joi, o serie de acțiuni pe raza municipiului Gherla.Astfel, conform IPJ Cluj, la data de 18 iunie a.c., in intervalul orar 07.00 – 13,00, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla impreuna cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Pubul Che Guevara, din centrul Clujului, a fost luat cu asalt de o armata de polițiști, care verifica daca se respecta masurile din starea de alerta.Vineri seara, localul a fost plin de clujeni, ceea ce i-a atras pe polițiști care vor sa vada daca se respecta regulile. Vom reveni cu amanunte...

- Polițiștii au acționat, joi dupa-amiaza, pe principalele artere de circulație din Cluj-Napoca unde au fost inregistrate accidente rutiere grave, in scopul impunerii unui climat de disciplina rutiera.

- Poliaitii clujeni au desfașurat, joi seara, o serie de acțiuni de amploare pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 4 iunie a.c., in intervalul orar 17.00-19.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au fost prezenți pe principalele artere de circulație unde au…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 20 mai a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…