Razie, pe șosele! Aproape 500 de șoferi au fost amendați Sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul IPJ Timiș, peste 50 de polițiști de la rutiera și ordine publica au acționat, duminica, pe principalele artere din județul Timiș, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Polițiștii au organizat 15 filtre rutiere, au controlat 495 de autovehicule, au legitimat 512 persoane și au folosit 10 aparate radar. Polițiștii au acționat, in special, pentru combaterea vitezei excesive la volan. Astfel, in urma controalelor efectuate, au fost aplicate 481 de sancțiuni contravenționale in valoare de 174.555… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

