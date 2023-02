Razie pe drumurile din Dolj. Ce au depistat polițiștii Razie pe drumurile din Dolj. In ultimele 48 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj au acționat, pe principalele drumuri din județ, pentru reducerea riscului rutier, prin depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza sau conduc autoturisme sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. La activitațile desfașurate au participat polițiști din cadrul structurilor de poliție rutiera și ordine publica, cu atribuții pe linie de poliție rutiera. Cu aceasta ocazie, au fost legitimate și verificate peste 428 de persoane,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din Olt au desfașurat, astazi, o actiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și respectarea regimului legal de viteza. Acțiunea se desfașoara pe drumurile publice din județul Olt, atat in mediul urban cat și in mediul rural, pe tot parcursul zilei. In cadrul activitaților,…

- Un numar de 150 de sanctiuni au fost aplicate, in numai trei ore, de politistii rutieri harghiteni, in cadrul unei actiuni derulate pe principalele drumuri din judet, fiind retinute si 13 permise de conducere si retrase patru certificate de inmatriculare, potrivit Agerpres.Potrivit informatiilor furnizate,…

- Doi soferi au fost prinsi de politistii rutieri, de Craciun, conducand sub influenta drogurilor, in municipiul Piatra-Neamt, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. In noaptea de 24/25 decembrie 2022, in jurul orei 02:20, politistii au depistat in trafic un tanar, in varsta…

- Un tanar de 21 de ani care a fost inregistrat pe 18 decembrie cu viteza de 125 km/h in municipiul Tecuci și s-a facut nevazut, dupa ce a fost urmarit de poliție, a fost amendat cu aproape 6.000 de lei și i s-a reținut permisul pentru 300 de zile, informeaza Monitorul de Galați . Pe 18 decembrie, barbatul…

- Un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Craiova a fost implicat, luni seara, intr-un accident rutier pe strada Caracal din municipiul Craiova, in timp ce se deplasa catre un alt eveniment rutier.Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj, politistii se deplasau…

- Viteza prea mare a soferilor este cea mai sanctionata de catre politistii de la rutiera ieseni. In urma unei actiuni a politistilor, 60 de soferi au fost sanctionati de catre soferi pentru viteza. "La data de 19 noiembrie 2022, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi…

- Politistii rutieri doljeni au desfasurat, ieri, in intervalele orare 6.00-9.00 și 16.00-19.00, actiuni pentru verificarea modului in care se efectueaza transporturile publice de persoane. Acțiunea a vizat verificarea legalitații transporturilor rutiere publice de persoane, prin verificarea detinerii…