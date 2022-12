Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10.12.2022, polițiștii rutieri și de ordine publica sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au acționat pe principalele artere din județul Timiș pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influența drogurilor și alcoolului, cat și pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor.…

- Politistii au prins un sofer beat crita la volan. Tanarul, in varsta de 28 de ani, avea o concentratie de alcool de 1,37 mg/l in aerul expirat. Potrivit oamenilor legii, individul a fost tras pe dreapta in satul Vranești, Falesti.

- BEȚIVANI IN TRAFIC… Polițiștii vasluieni efectueaza cercetari fața de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale județului Vaslui, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare. Doi șoferi au fost identificați, controlați și duși la spitalul Barlad pentru…

- Politistii bacauani au actionat in weekend pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In perioada 30 septembrie – 02 octombrie a.c., politistii rutieri și cei de ordine publica au actionat pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulație, pe drumurile…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 13 septembrie, in in jurul orei 00:20, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control in localitatea Șag, din județul Timiș, un…

- Polițiștii clujeni au acționat miercuri, timp de doua ore, pe DN1C, DN1 E60, DN1F și DN16, pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație cauzate de nerespectarea normelor rutiere, dar și a indisciplinei in trafic.

- Nr. 104 din 12 Septembrie 2022 BULETIN INFORMATIV 12 SEPTEMBRIE 2022 CERCETATI PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE Politistii timiseni au depistat in judetul Timis mai multe persoane banuite de savarsirea unor infractiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. 1. In data de 10 septembrie a.c., in in jurul…

- O razie a polistilor caraseni ieri, pe DN 6, in zona localitatii Jupa, varianta ocolitoare a municipiului Caransebeș, și in afara localitații Bucoșnița, s-a lasat cu amenzi in valoare de peste 33.000 de lei aplicate in decurs de trei ore. Politistii au acționat in sistem cascada si au aplicat 84 de…