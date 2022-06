Razie masivă la Timișoara și în comunele periurbane sâmbătă seară – ce au descoperit polițiștii In data de 4/6 iunie a.c.,i n intervalul orar 18:00 – 22:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, impreuna cu lucratorii secțiilor urbane și rurale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au acționat in mediul periurban, iar in intervalul orar 22:00 – 03:00, polițiștii de investigații criminale, sisteme de securitate, rutiera și ordine publica, impreuna cu jandarmi și lucratori din cadrul Poliției Locale Timișoara, au acționat in mediul urban, in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica, creșterea vizibilitații și autoritații polițienești, prevenirea migrației ilegale,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

