Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, alaturi de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Cluj și ai Gruparii de Jandarmi Mobile ”Ștefan Cicio Pop”, precum și de polițiști locali audesfașurat noi acțiuni, pe raza județului Cluj, in vederea prevenirii și combaterii…

- Polițiștii clujeni au desfașurat o acțiune de amploare la Cluj-Napoca pentru a verifica respectarea masurilor impotriva COVID-19.Mai exact, in cursul zilei de ieri, pe raza municipiului Cluj-Napoca, echipele mixte formate din polițiști, jandarmi și polițiști locali au acționat in mai multe etape in…

- Echipe mixte formate din polițiști, jandarmi și polițiști locali au desfașurat, pe raza municipiului Cluj-Napoca, o acțiune punctuala urmarind atat responsabilizarea cetațenilor cu privire la noile masuri instituite, cat și luarea masurilor legale fața de abaterile aduse cadrului normativ actual aplicabil…

- Politistii clujeni continua actiunile in sistem integrat pentru, impunerea respectarii masurilor instituite ca urmare a modificarilor aduse prin HG 935/2020, pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.Mai exact, in ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului Cluj, peste 430…

- Polițiștii din Dej au organizat, la data de 3 noiembrie, in intervalul 10.00-14.00, o acțiune pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale instituite in aceasta perioada.Totodata, polițiștii de investigații criminale, ordine publica și rutieri, au acționat pentru prevenirea faptelor…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de marți, o serie de controale de amploare pe raza intregului județ, pentru a verifica respectarea masurilor impuse de starea de alerta.”Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu virusul Covid-19,…

- Conform unor surse guvernamentale, Poliția va face controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva COVID-19.Decizia a fost luata dupa ce autoritațile au constatat ca mulți oameni respecta aceste masuri doar cand in zona sunt forțe de ordine, dar…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, duminica, o serie de controale de amploare pe raza județului Cluj, pentru a verifica respectarea masurilor de combatere a raspandirii COVID-19.”La data de 4 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului Cluj, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca…