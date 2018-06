Stiri pe aceeasi tema

- Politistii gherleni cerceteaza un barbat din comuna Aschileu, judetul Cluj, dupa ce l-au depistat conducand un autoturism desi se afla sub inluenta alcoolului si nu detine permis de conducere. La data de 15 iunie, in jurul orei 00.10, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au identificat in trafic…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea a 5 infractiuni de santaj, furt calificat, trafic de migranti, fals in declaratii si efectuarea de operatiuni financiare in scop fraudulos, fapte comise in Italia. Astfel, la data de 4 iunie…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara, miercuri dimineața, pentru anihilarea uneia dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri de risc și de mare risc care aproviziona studenții din Complexul Studențesc, anunța presa timișoreana. Nucleul gruparii a fost constituit din noua…

- Un sofer din Techirghiol a fost depistat in trafic pe bulevardul Mamaia din Constanta in timp ce conducea sub influenta substantelor interzise. Potrivit IPJ Constanta. la data de 10 mai a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 27 de ani, din oras Techirghiol,…

- In cursul acestei dimineți, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici - feroviar, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților de control la trecerea frontierei... The post Polițiștii de frontiera au depistat doi barbati cautati de autoritati. Aceștia sunt acuzați de trafic de migranți…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara au depistat un autoturism marca Audi A6 care era semnalat... The post Audi evaluat la 26.500 de euro, cautat in Germania, depistat la Cenad appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii aradeni au depistat și oprit in trafic un transport ilegal de 1.998 de litri de alcool etilic. Conducatorul auto a fost reținut pe baza de ordonața de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul I.P.J. Arad. Polițiștii orașului Chișineu Criș au depistat și oprit in trafic, pe raza…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat intr-o autoutilitara oprita in trafic, pentru control, 11.080 pachete țigari de contrabanda, pe care soferul le ascunsese in podeaua dubla a mijlocului de transport. In data de 31 martie a.c., in jurul orei 7.30, la nivelul Serviciului…