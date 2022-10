Stiri pe aceeasi tema

- 31 de saloane de infrumusețare din Arad au fost controlate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice. Aceștia au aplicat amenzi in valoare de 15.000 de lei in urma verificarilor. De asemenea, polițiștii au confiscat 1.500 de lei pentru neemiterea bonului fiscal.

- Polițiști din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol au acționat, pe raza județului Mureș, in perioada 19-22 septembrie, pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul silvic, referitoare la transportul, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase. "Au…

- In aceasta dimineața, intre orele 06.00-09.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Cluj, impreuna cu politisti ai formatiunilor rutiere au desfasurat, pe drumurile publice din județul Cluj, acțiuni pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. In acest context s-a verificat modul in care se…

- In acest weekend prelungit in intreg județul au fost executate acțiuni pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, intarirea vizibilitații elementului polițienesc și depistarea conducatorilor auto aflați sub influența bauturilor alcoolice/substanțelor psiho–active sau care conduc fara…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 15 august — a 227-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 138 de zile.Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 11 august — a 223-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 142 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Horoscopul zilei de azi, sambata, 6 august 2022, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de sambata. Unii nativi primesc o veste excelenta, care…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 2 august — a 214-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 151 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…