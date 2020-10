Razie în Gara de Nord. Polițiștii și jandarmii fac verificări Polițiștii și jandarmii au facut razie, in ultimele 48 de ore, in Gara de Nord pentru a verifica daca cetațenii poarta masca de protecție. Au fost aplicate peste 129 de amenzi in valoare totala de 60 000 de lei. Direcția Generala de Politie a Municipiului București, Secția Regionala de Poliție Transporturi București și Brigada Speciala de Invervenție a Jandarmeriei Romane au facut controale atat in gari, in trenurile ce au punct de plecare sau sosire Gara de Nord, dar și in zona adiacenta, scrie Mediafax. Au fost verificare trenurile, locurile in care staționeaza calatorii dar și zona din proximitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

