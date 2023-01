Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac, vineri dimineata, controale pentru verificarea transportului public de persoane, fiind instituite filtre in toate judetele tarii si in Bucuresti. „La aceasta ora, Politia Romana desfasoara, la nivel national, o actiune pentru verificarea transportului public de…

- In perioada sarbatorilor de iarna, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti impreuna cu reprezentanti ai Directiei Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directiei de Sanatate Publica si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, au intensificat…

- Avand in vedere evoluția situației operative la nivelul zonei de competența a Politiei Orașului Vicovu de Sus și a comunelor arondate, pentru prevenirea și descurajarea faptelor de natura penala și contraventionala, pentru menținerea ordinii și liniștii publice in segmentul stradal in incinta salilor…

- Un tanar in varsta de 21 ani, originar din Chișinau, a fost reținut pentru 72 ore dupa ce ar fi furat, in plina zi, 4.200 de euro dintr-o mașina parcata pe o strada din sectorul Ciocana al Capitalei. Suspectul ar fi profitat de faptul ca lacatul mașinii era deteriorat si ar fi sustras din torpedou 4.200…

- Procedura de asigurare a dovezilor este o procedura speciala, urgenta, cu un scop limitat, respectiv acela de conservare a unor dovezi necesare fața de care exista riscul ca acestea sa dispara, sa se modifice sau sa fie greu de administrat in viitor. Magistrații au stabilit un prim termen pentru data…

- RAZIE: 80 de persoane legitimate și peste 150 de mijloace de transport controlate pentru combaterea infracțiunilor Polițiștii botoșaneni, impreuna cu jandarmi și reprezentanți ai Direcției Silvice au anunțat astazi ca in perioada 18-20 noiembrie 2022 au acționat pentru prevenirea și combaterea transportului…

- Politistii rutieri doljeni au desfasurat, ieri, in intervalele orare 6.00-9.00 și 16.00-19.00, actiuni pentru verificarea modului in care se efectueaza transporturile publice de persoane. Acțiunea a vizat verificarea legalitații transporturilor rutiere publice de persoane, prin verificarea detinerii…

- Un taximetrist a facut infarct in timp ce aștepta la un semafor intr-o intersecție din Capitala, marți seara, in timpul unei curse, informeaza StirileProTV. Apropiații spun ca barbatului, in varsta de 49 de ani, i s-a facut rau in mașina, dar a apucat sa iși sune fiul si sa apeleze la 112, inainte sa…