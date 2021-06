Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție au organizat o acțiune preventiv-reactiva pe raza de competența, in scopul menținerii unui grad ridicat de siguranța publica, prevenirii și combaterii faptelor antisociale și a infracțiunilor comise in segmentul stradal, precum și in vederea creșterii gradului de disciplina rutiera in randul participanților la trafic. „Totodata, in cadrul acțiunii, a fost urmarita respectarea masurilor specifice de limitare a raspandirii virusului Covid-19, in acord cu prevederile Legii 55/2020 și cu contextul actual, al starii…