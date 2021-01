Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii Rutiere au desfasurat, in noptile de vineri și sambata, actiuni pentru depistarea persoanelor care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, fiind aplicate peste 30 de sanctiuni contraventionale si retinute 35 de permise. Controverse privind vaccinul…

- In saptamana precedenta, polițiștii rutieri din județul Alba au constatat 9 infractiuni rutiere si 1.012 abateri de natura contravenționala, in urma unei actiuni care a avut ca scop creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice din județ. Șaizeci și noua de conducatori auto au ramas fara permis.…

- In scopul impunerii unui climat de siguranța rutiera, in perioada 16-17.01.2021, Serviciul Rutier Suceava impreuna cu formatiunile de profil din judet au organizat si desfasurat o actiune pe linia combaterii excesului de viteza si a depasirilor neregulamentare. In cadrul acțiunii au fost apliocate 265…

- In mai multe zone din Capitala, polițiștii Brigazii Rutiere acționeaza pentru creșterea siguranței rutiere pe drumuri, prevenirea accidentelor produse pe fondul alcoolului sau drogurilor. Este o prioritate.Pe o str din sectorul 5 al Capitalei, un barbat in varsta de 31 de ani a fost depistat conducand…

- Polițiștii rutieri ai Capitalei au prins și au amendat mai mulți șoferi prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor, intr-o razie desfașurata in noaptea de sambata spre duminica, in București. Un barbat in varsta de 34 de ani a fost oprit in zona bd.Beijing, iar polițiștii au constatat ca era sub…

- Polițiștii de la Rutiera au identificat și sancționat mai mulți șoferi prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor, intr-o razie desfașurata in noaptea de sambata spre duminica, in București.

- O petrecere la care participau 16 persoane, intr-o locație din București, a fost oprita de polițiști, care au dat amenzi in valoare de 13.000 de lei. Petrecerea a avut loc miercuri seara intr-o locație din raza de competența a Secției 11. Polițiștii au fost gasit in interior aproximativ…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…