Razie în Capitală de 1 Mai: Zeci de șoferi au fost amendați A fost razie in Capitala vineri. Zeci de șoferi au fost amendați de 1 Mai. Un numar de 37 de șoferi au fost sancționați cu amenzi in valoare de peste 11.000 lei. In total au fost reținute 15 permise de conducere. Unii șoferi au fost prinși bauți la volan sau sub influența drogurilor. „Recomandam conducatorilor auto sa nu conduca sub influența bauturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive, intrucat se pun in pericol pe ei și pe ceilalți participanți la trafic. Conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive sau a bauturilor alcoolice favorizeaza implicarea in accidente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

