In a doua jumatate a saptamanii, politistii rutieri din Timis au efectuat o razie de proportie pe principalele artere ale judetului. In urma actiunilor au fost acordate nu mai putin de 844 de amenzi, in valoare totala de peste 200 de mii de lei. De joi pana sambata, inclusiv, politistii birourilor și formațiunilor rutiere sub […]