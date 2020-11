Razie de noapte a poliţiştilor şi jandmarmilor timişeni. Amenzi de 86 de mii de lei In cursul noptii trecute, incepand cu ora 23.00, politistii și jandarmii timișeni au desfasurat acțiuni pe raza județului Timiș, pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile H.G. nr. 935/2020. In cadrul actiunii, organele de control au verificat documentele justificative necesare deplasarii persoanelor de la domiciliu sau locuinta, in intervalul orar 23.00 – 05.00, precum ... The post Razie de noapte a politistilor si jandmarmilor timiseni. Amenzi de 86 de mii de lei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

