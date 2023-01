Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 decembrie, in intervalul orar 09:00-13:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș și Biroului Rutier Timișoara, impreuna cu reprezentanții Registrului Auto Roman Timiș, au acționat, in municipiul Timișoara, pentru pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Aceste coontroale in trafic…

- Polițiștii rutieri și de ordine publica, sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș, au acționat ieri pe principalele artere din județul Timiș „pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influența drogurilor și alcoolului, cat și pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor”. In cadrul…

- NEREGULI MULTE!… Pe 23 noiembrie a.c., in doar trei ore, pe intervalul orar 09.00 – 12.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, Biroului Rutier Barlad, Secției 3 Politie Rurala și Secției 8 Poliție Rurala Barlad, impreuna cu reprezentanții Registrului Auto Roman (RAR) Vaslui și Bacau, au…

- Polițiștii bistrițeni au continuat noaptea trecuta acțiunile dedicate creșterii gradului de siguranța rutiera atat pe raza municipiului Bistrița, cat și pe principalele artere din județ. Polițiștii rutieri au desfașurat o acțiune dedicata depistarii și sancționarii conducatorilor auto care nu respecta…

- Continue reading Sute de persoane legitimate și zeci de mașini verificate intr-o acțiune de amploare a polițiștilor din Cluj care a durat doar cateva ore, ieri, amenzi de mii de euro at Info real.

- In conformitate cu tematica de control la nivel regional, aferenta operatorilor economici care iși desfașoara activitatea in mediu rural, in localitați situate la limita de județ, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj prin CJPC Cluj a desfașurat o acțiune…

- Polițiștii au desfașurat, sambata, o acțiune de tip blitz pentru prevenirea și combaterea evenimentelor negative din trafic, produse pe fondul nerespectarii regulilor de circulație. Totodata, polițiștii au acționat și pentru combaterea faptelor de natura judiciara și economica.