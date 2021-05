Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia sarbatorilor pascale, oamenii legii au decis sa faca o fapta buna și au venit in sprijinul a doua familii din județul Timiș. Prima familie este din Sanmihaiu Roman, iar de anul trecut, din luna decembrie, au ramas fara un acoperiș deasupra capului. Casa lor fusese incendiata. Polițiștii timișeni…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Miercuri, 14 aprilie, oamenii legii au fost anunțați despre faptul ca intr-un subsol al unui bloc de locuit din Glodeni a fost descoperit un obiect ce seamana cu o mina. Polițiștii, impreuna cu specialiștii serviciului Bomteh, au evacuat toți locatarii blocului. Ulterior…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, alaturi de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala au organizat și desfașurat acțiuni pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranța publica, precum și in scopul prevenirii raspandirii virusului COVID-19, in municipiul Dej și in comunele arondate.…

- Tanara a facut scandal la UPU dupa ce soțul sau a fost adus de polițiști pentru recoltarea de probe biologice, pe motiv ca oamenii legii ii “vaneaza” soțul. Polițiștii satmareni l-au tras pe dreapta pe soțul femeii, iar rezultatul testului antidrog ar fi fost pozitiv, potrivit presasm.ro .Oamenii de…

- Oamenii au protestat în numar mare în București, Craiova, Sibiu, Brașov, Timișoara, Braila sau Cluj-Napoca, în cele mai multe dintre orașe fiind conduși de galeriile de fotbal. La Craiova protestatarii s-au îmbrâncit cu forțele de ordine…

- In week-end polițiștii din Ulmeni, Șomcuta Mare și cei din Targu Lapuș au efectuat acțiuni privind respectarea normelor rutiere de catre participanții la trafic. In cadrul acțiunilor au fost verificate 62 de autovehicule și au fost identificate aproape 100 de persoane. Pentru neregulile constatate polițiștii…

- CHIȘINAU 11 mart - Sputnik. In urma descinderilor care au avut loc joi la penitenciarul din Soroca, oamenii legii au gasit peste 50 de cartele de reincarcare pentru convorbiri telefonice, zece incarcatoare pentru telefon, precum și un telefon camuflat intr-o nișa din peretele unei celule de detenție.…