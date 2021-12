Razie de amploare, sâmbătă seara, în Timișoara Sambata, intre orele 16:00 și 00:00, un dispozitiv format din echipaje de ordine publica, investigații criminale, sisteme de securitate, proximitate, jandarmi, pompieri de la ISU Banat și reprezentanți ai ITM au desfașurat o razie de amploare in Timișoara. Intre orele 18:00 și 22:00, aceștia au acționat impreuna cu lucratorii din cadrul TF Timișoara in zona […] Articolul Razie de amploare, sambata seara, in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

