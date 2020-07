Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Huedin au desfasurat o actiune cu scopul prevenirii accidentelor rutiere pe fondul depasirii neregulamentare si a vitezei excesive. Actiunea s-a desfasurat azi, 8 iulie a.c., in intervalul orar 09.00 – 13.00, pe DN1 E60, fiind aplicate un numar de 19 sanctiuni contraventionale. Politistii…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier impreuna cu lucratori din cadrul I.S.C.T.R. și R.A.R. au acționat, in perioada 4-5 iulie, pe DN1 si DN1 C, pentru verificarea legalitații transporturilor rutiere de persoane.In urma neregulilor constatate, politistii au aplicat 23 de sanctiuni contraventionale…

- Un maramureșean de 36 de ani, se dadea drept agent al unei firme de curierat, cu identificare falsa, inșeland astfel patru persoane din patru colțuri diferite de țara. „In data de 02.07.2020, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului Judetean…

- Peste 80 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfașurat, astazi o razie in Targul din 1 Mai Craiova cu scopul de a proteja populația de anumite practici comerciale ilicite, prevenirea faptelor comise cu violența dar și a ilegalitaților comise in alte domenii. La acțiune…

- Polițiștii clujeni au acționat marți in vederea menținerii unui climat de ordine si siguranța in piețele și zonele aglomerate din oraș, precum și pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul epidemiei cu COVID-19.

- Polițiști clujeni au desfașurat o serie de controale de amploare pe raza municipiului Cluj-Napoca.”In perioada 08 - 10 mai a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Secția 3 Poliție au desfasurat o activitate de asigurare si mentinere a unui climat de siguranta publica. Actiunea…

- Politistii si procurorii au facut, joi, 14 perchezitii in Dej, Gherla si Cluj – Napoca, intr-un dosar de proxenetism si camatarie, fiind vizate noua persoane. Mai multi suspecti si martori sunt audiati la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Dej si la sediul Brigazii dc Combatere a Criminalitatii…

- Un conflict intre mai multe persoane a avut loc, duminica seara, pe strada Bradetului din Cartierul Mimiu de la periferia municipiului Ploiesti, in zona intervenind mai multe echipaje de politie, jandarmi si luptatori ai Serviciului Actiuni Speciale (SAS), a informat IPJ Prahova.Citește și: Unul…