Razie de amploare la Fălticeni Avand in vedere situatia operativa existenta dar si analizele criminogene, la data de 2 mai, intre orele 08.00 – 12.00 și 18.00 – 22.00 la nivelul Politiei Municipiului Falticeni a fost organizata o acțiune cu efective marite pentru a se asigura un climat optim de siguranta publica pentru cetateni, protejarea patrimoniului acestora, precum si siguranta […] The post Razie de amploare la Falticeni first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au oprit sute de mașini in doar cateva ore. Mulți dintre șoferi au fost prinși incalcand legea. 450 de romani s-au ales cu amenzi usturatoare pentru condus agresiv, iar peste 100 de oameni au fost amendați pentru condus pe banda de urgența.Mulți șoferi uita sa mai ridice piciorul de pe pedala…

- Poliția Suceava a transmis ca peste 250 de polițiști suceveni vor fi la datorie, zilnic, in acest sfarșit de saptamana, pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranța publica, astfel incat Sarbatorile Pascale Catolice și Sarbatoarea Floriilor sa fie celebrate in siguranța. Politistii vor…

- Polițiștii municipiului Lugoj și cei ai Secțiilor 5, 6 și 7 Poliție Rurala, impreuna cu jandarmi, reprezentanți I.T.M., O.P.C. și ai Garzii de mediu, au desfașurat o acțiune de amploare, vineri, intervalul orar 08:00-12:00, și sambata, intre orele 18:00- 24:00, pe raza municipiului Lugoj, avand ca…

- Cand a inceput razboiul, indianca Navi și motanul Basuni au parasit ceea ce știau ca le e casa sigura și fericita. Razboiul i-a gasit in Harkov, oraș bombardat intens de Rusia. Pentru Navi, studenta la medicina, siguranța pisicii e la fel de importanta ca a ei insași. De aceea, cand a inceput iadul,…

- ”Depunem eforturi pentru a ne evacua toți angajații bazelor din Ucraina, familiile lor și aeronavele noastre, in cel mai scurt timp. Siguranța și securitatea pasagerilor și a echipajului nostru raman prioritatea noastra numarul unu și speram ca lucrurile vor reveni la normal in Ucraina in curand.”,…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, constata ca in cele mai importante sectoare de activitate publica din Romania se manifesta un deficit acut de personal. El a aratat ca sistemul de educație are nevoie urgenta de mii de cadre didactice tinere, care sa ocupe posturile vacante acoperite in prezent…

- Marti, 8 februarie a.c., efectivele Inspectoratului General al Politiei Romane desfasoara sapte actiuni de amploare si 20 de perchezitii in domeniile combaterii criminalitatii organizate, criminalitatii economice si investigatiilor criminale. In ultimele 24 de ore, structurile MAI au continuat activitatile…

- Politistii si jandarmii efectueaza, miercuri dimineata, o razie de amploare in municipiul Ploiesti, fiind vizate si persoane suspectate de comiterea unor infractiuni. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, structurile de investigatii criminale, ordine publica si rutiera din cadrul Politiei Municipiului…