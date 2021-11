Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Razie de amploare in zeci de restaurante și centre comerciale din Buzau. Sute de persoane leigitimate, amenzi de peste 18 mii de lei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Peste 150 de politisti, jandarmi si polițiști locali au desfașurat in eeekend acțiuni in vederea limitarii infectarilor…

- Vineri seara, in intervalul orar 18.00 – 00.00, politistii de ordine publica, proximitate, investigații criminale, sisteme de securitate, precum și jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului…

- Au fost legitimate 194 de persoane, verificate 72 de firme și controlate 71 de autoturisme in cadrul unei razii de amploare care a avut loc vineri seara, intre orele 18.00 și 01.00. La controale au luat parte politisti de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, precum și jandarmi…

- Ieri, 19 octombrie a.c., in intervalul orar 05.45 – 13.00, peste 40 de polițiști din cadrul Poliției municipiului Dej și Secției 5 Poliție Rurala Dej, alaturi de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, au desfașurat o razie pe raza municipiului și a comunelor arondate. Scopul…

- Polițiștii Serviciului Rutier și Biroului Rutier Timișoara au organizat, ieri, o acțiune cu efective marite pe raza municipiului. Au fost aplicate 218 sancțiuni contravenționale in valoare de 32.915 de lei, fiind reținute 10 permise de conducere. Totodata, au fost retrase 10 certificate de inmatriculare.…

- Ucraina a inceput luni exercitii militare comune cu SUA si alte trupe NATO, intr-o perioada in care tarile vecine ei - Rusia si Belarus - au desfasurat la randul lor exercitii de amploare care au alarmat Occidentul, relateaza Reuters. Ucraina, in conflict cu separatistii din estul tarii…

- Saptamanal, SOMA Bacau va prezinta graficul general de colectare a deșeurilor reciclabile și reziduale din zona rurala (22 de comune). O data pe luna se ridica deșeurile reciclabile, din fiecare comuna, iar saptamanal se strang deșeurile reziduale,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politisti de ordine publica, investigații criminale, sisteme de securitate, precum și jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș și ai Inspectoratului Teritorial de Munca Timiș au desfasurat o ampla acțiune…