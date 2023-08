Razie de amploare in statiunile Mamaia si Vama Veche! Patru soferi drogati, depistati in trafic (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri au reținut, sambata, 788 de permise de conducere, 117 pentru alcool, 15 pentru consumul de droguri și 307 pentru viteza, anunța IGPR, informeaza Mediafax.Polițiștii rutieri au constatat sambata 150 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 788…

- Polițiștii clujeni au continuat și sambata controalele rutiere, in municipiul Cluj-Napoca și pe principalele artere județene, sub forma unor filtre rutiere, in contextul desfașurarii festivalului Untold.

- In noaptea de 28 spre 29 iulie a.c., in judetul Constanta, s a desfasurat actiunea "Blocada". Politistii si jandarmii au actionat, in sistem integrat, pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica.Potrivit IPJ Constanta, actiunea "Blocada" s a derulat in municipiul Constanta si…

- La data de 7 iulie a.c., in jurul orei 02.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism, intr o parcare municipiul Constanta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In timp ce efectua manevra de parcare, acesta a acrosat doua autoturisme…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 19 iunie a.c., in jurul orei 16.50, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Crisan, fiind sub influenta substantelor psihoactive.Barbatul a fost testat…

- La data de 4 spre 5 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si al Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier, sub coordonarea politistilor din cadrul Directiei Rutiere si Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale din Politia Romana, au desfasurat o actiune pentru cresterea…

- Actiune a politistilor rutieri La data de 3 spre 4 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si al Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier, sub coordonarea politistilor din cadrul Directiei Rutiere si Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale din Politia Romana, au…

- La data de 27 mai a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari si Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pe linia cresterii gradului de siguranta rutiera si a braconajului piscicol. Potrivit IPJ Constanta, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane, au fost verificate…