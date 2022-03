Stiri pe aceeasi tema

- Vineri și sambata, polițiștii municipiului Lugoj, ai Secțiilor 5, 6 și 7 Poliție Rurala, impreuna cu jandarmi, reprezentanți I.T.M., O.P.C. și ai Garzii de mediu, au acționat in Lugoj pentru imbunatațirea climatului de siguranța civica, prevenirea infracțiunilor și diminuarea riscului rutier.

- In data de 18.03.2022, in intervalul orar 08:00-12:00 și in data de 19.03.2022, in intervalul orar 18:00- 24:00 polițiștii municipiului Lugoj, ai Secțiilor 5, 6 și 7 Poliție Rurala, impreuna cu jandarmi, reprezentanți I.T.M., O.P.C. și ai Garzii de mediu, au acționat inLugoj pentru imbunatațirea climatului…

- Miercuri, intre orele 8:00 – 12:00 și 15:00 – 19:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au facut o razie pe principalele strazi din oraș. Polițiștii au controlat 53 de autovehicule, au legitimat 75 de persoane și au efectuat 24 de testari cu aparatul alcooltest. Agenții de la Rutiera au aplicat 70…

- Echipe de control ale Garzii de Mediu Suceava și de la Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava au descins in control pentru a verifica exploatarile de nisip și pietriș din raurile Suceava și Siret, pe raza orașului Liteni, de unde au fost semnalate frecvent nereguli. Și de aceasta data s-a ...

- Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri pe parcursul saptamanii trecute, in Timiș. Oamenii legii au desfașurat verificari in trafic in Timișoara, Sannicolau Mare, Lugoj și Buziaș și au sancționat sute de șoferi pentru viteza și depașire neregulamentara. De asemenea, la Timișoara au fost prinși și…

- Peste 100 de amenzi in valoare de aproximativ 68.000 de lei au fost aplicate sambata noaptea in Capitala, in urma unor controale ale Politiei rutiere, fiind deschise si trei dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului si pentru conducere fara permis, conform news.ro. ”In noaptea…

- Polițiștii Orasului Faget – Secția 10 Poliție Rurala au reținut vineri, 28 ianuarie, doi barbați, de 21 și 31 de ani, banuiți de comiterea unui furt calificat. Cei doi au sustras aproximativ 300 de litri de combustibil dintr-un TIR aflat intr-o parcare de pe autostrada A1, pe sensul de mers…

- In ziua de 20 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secțiilor 1-4 Poliție Pitești, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Pitești și ai Secțiilor de Poliție Rurala arondate, care au acționat in sistem integrat impreuna cu jandarmi argeșeni și polițiști locali, au desfașurat 8 acțiuni punctuale. Au fost verificate,…