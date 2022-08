Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Timiș a transmis ca peste 800 de polițiști au fost zilnic in teren „pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea oricaror evenimente negative”. Astfel, in perioada 12 – 15 august, polițiștii au intervenit la 256 de sesizari dintre care 229 au fost…

- Au fost legitimate peste 100 de persoane, fiind oprite, pentru control, peste 60 de vehicule.Duminica, 14 august 2022, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai si Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia au desfasurat actiuni si activitati pe linia prevenirii…

- In noaptea de 29 spre 30 iulie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica au desfașurat o acțiune impreuna cu polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Rutier Baia Mare, in vederea identificarii conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive…

- In week-end-ul care tocmai s-a incheiat, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, au organizat și executat acțiuni pe principalele artere din județ, pe linia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, pentru identificarea conducatorilor…

- Politistii din judetul Alba au aplicat peste 920 de amenzi si au retinut 35 de permise de conducere, in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere care s-a desfasurat in saptamana precedenta. In perioada 4 – 10 iulie 2022, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine…

- Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri din Alba: Peste 900 de amenzi și 35 de permise reținute in cateva zile Peste 920 de amenzi si 35 de permise de conducere au fost reținute de polițiștii din Alba, in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere care s-a desfasurat in saptamana 4-10…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au desfașurat la finalul saptamanii trecute activitați in vederea creșterii siguranței cetațenilor Astfel, in perioada 08 – 10 iulie a.c., la nivelul municipiului Dej și a comunelor arondate s-a acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite…

- Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Beclean, Compartimentul Rutier au desfașurat in noaptea de sambata spre duminica acțiuni de monitorizare și control a traficului rutier. Potrivit IPJ BIstrița-Nasaud, pe raza orașului Beclean și localitaților…