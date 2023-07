Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 iulie 2023, in intervalul orar 09,30 – 12,30, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva, impreuna cu polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac și reprezentanții RAR Hunedoara și RAR Timiș, au desfașurat o ampla acțiune in scopul creșterii gradului…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva, impreuna cu polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac și reprezentanții RAR Hunedoara și RAR Timiș, au desfașurat miercuri, in intervalul orar 09:30 – 12:30, o ampla acțiune „in scopul creșterii gradului de siguranța…

- DRDP Timisoara atrage atentia soferilor din vestul tarii asupra faptului ca incepand de azi un transport agabaritic va traversa judetele Arad, Timis si Hunedoara. Traseul exact al transportului, cara va fi efectuat in perioada 1-4 iulie, este: Nadlac II PTF – A1 – DN 68A – A1 – A10 – A3 – DN 1F – […]…

- Un șofer care conducea pe autostrada A1, in județul Arad, a fost surprins de radar cu o viteza de 215 km/h, cu 115 km/h peste limita de viteza pe porțiunea respectiva de șosea. „Polițiștii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva – Nadlac desfașoara, in aceasta perioada, o acțiune de monitorizare a vitezei,…

- Cutremur azi in Romania. Seismul cu magnitudinea 4,2 s-a produs luni dimineata, la ora locala 08:26, in Gorj. Cutremurul a avut loc la adancimea de 15 km, in apropierea urmatoarelor oras: 18 kilometri nord-vest de Targu Jiu, 68 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 68 km sud de Hunedoara, 82 km sud…

- Cutremur azi in Romania. Seismul cu magnitudinea 4,2 s-a produs luni dimineata, la ora locala 08:26, in Gorj. Cutremurul a avut loc la adancimea de 15 km, in apropierea urmatoarelor oras: 18 kilometri nord-vest de Targu Jiu, 68 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 68 km sud de Hunedoara, 82 km sud…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…