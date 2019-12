Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri au ridicat, in weekend, 571 de permise de conducere și au retras 135 de certificate de inmatriculare, fiind constatate 117 infracțiuni la regimul rutier, anunța Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), intr-un comunicat de presa transmis MEDIAFAX.Polițiștii au organizat,…

- Peste 100 de amenzi in valoare de 56.000 de lei au fost aplicare, in timpul nopții de vineri spre sambata, in timpul unei razii a Brigazii Rutiere in Capitala. Polițiștii au intocmit și doua dosare penale unor șoferi care se aflau beți la volan, potrivit Mediafax.Potrivit Brigazii Rutiere,…

- Marti, politistii au mers la mai multe obiective protejate de firme de paza unde au dat mai multe amenzi. Oamenii legii au facut si instruiri agentilor de paza. "La data de 19 noiembrie, politistii Sectiei 4 Iasi au actionat pentru verificarea pazei la societatile comerciale aflate pe raza de competenta.…

- La data de 16 noiembrie a.c., in intervalul orar 16:00-24:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, sprijiniți de efective de Post-ul Razii de amploare ale polițiștilor dambovițeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Razie de amploare, in Bucuresti! In vizorul politistilor de la Rutiera sunt soferii de taxi, dar si cei care practica ridesharingul. Și, surpriza sau nu, ieri, mai multi soferi au plecat pe jos acasa din cauza neregulilor descoperite de polițiști.

- In perioada 21-22 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sprijiniti de politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale si de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in colaborare cu reprezentanti de la Garda Nationala de Mediu-Comisariatul…

- O razie facuta de polițiștii de ordine publica și cei rutieri, la unitatile de alimentatie publica, dar și pe strazile din Bod, Feldioara si Rotbav s-a lasat cu zeci de amenzi, dar și cu bani confiscați. Acțiunea, care s-a desfașurat vineri, intre orele 17.00 si 22.30, a vizat combaterea ilegalitatilor…

- Politistii de la Biroul Rutier Iasi au organizat aseara o razie pe linie de alcool in randul soferilor. Politistii au inceput actiunea de control la ora 22 si au finalizat la ora 06. Politistii au dat zeci de amenzi si au testat peste 150 de soferi, in diferite puncte ale municipiului Iasi. La actiune…