Stiri pe aceeasi tema

- In semn de veto fața de șantajul cu „statul de drept” Ungaria si Polonia au blocat, luni, adoptarea de catre guvernele Uniunii Europene a bugetului pentru 2021-2027 si a fondului de redresare, anunta Reuters. Ungaria si Polonia, doua tari aflate in conflict cu Comisia Europeana in ultimii ani din…

- In conformitate cu acordul, cel puțin inca 1.000 de soldați americani vor fi transferați in Polonia. Polonia a ratificat un acord interguvernamental cu Statele Unite pentru consolidarea cooperarii militare intre cele doua țari. Ceremonia de semnare a documentului de catre Președintele Republicii, Andrzej…

- La eveniment vor participa specialisti din 15 tari, precum Belgia, Bulgaria, Danemarca, Irak, Italia, Lituania, SUA si Ungaria. Astfel, cercetatorii din diferite zone ale lumii pot identifica solutii care ar putea contribui la dezvoltarea tehnologiilor ce au implicatii directe asupra producerii alimentelor.

- Curtea Constituționala a Poloniei este așteptata sa dea o hotarare care ar putea duce la interzicerea aproape totala a avortului. Aceasta, in condițiile in care țara are deja unele din cele mai stricte legi in domeniu din Europa, avortul fiind permis doar in caz de viol sau incest, daca sanatatea mamei…

- Julia Leferman, Director General al Asociației Berarii Romaniei, a fost realeasa, pentru inca doi ani de mandat in calitate de reprezentant al regiunii Central și Est Europene in Comitetul Executiv al Asociației Berarii Europei. Julia Leferman se afla la al doilea mandat. Pentru prima data, ea a fost…

- Scotland Yard ii roaga pe britanici sa ajute la prinderea hotilor care au furat cinci arme folosite in franciza „James Bond”, sustrase in urma cu sase luni dintr-o resedinta din nordul Londrei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Unele dintre aceste arme sunt unicat.

- Presedintele Klaus Iohannis semneaza, alaturi de omologii din Lituania si Polonia, o declaratie de sprijin pentru poporul din Belarus, in contextul framantarilor sociale si protestelor de strada impotriva celui considerat "ultimul dictator al Europei". Cei trei sefi de stat solicita Uniunii Europene…

- Președinții Romaniei, Poloniei și Lituaniei au semnat o declarație comuna privind situația din Belarus, a anunțat luni dimineața Administrația Prezidențiala. Cei trei șefi de stat susțin construirea unui parcurs democratic al Belarusului și se ofera sa puna la dispoziție autoritaților de la Minsk know-how…