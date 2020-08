Stiri pe aceeasi tema

- Forte de ordine au actionat in data de 17 si 19 iulie pe raza judetului Ialomita pentru reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectariii vitezei. Au fost aplicate 154 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 85.000 de lei.

- Peste o suta de politisti si jandarmi au descins ieri la Tandarei intr-o razie de amploare pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale. 131de oameni ai legii au amprentat 123 de persoane. O aeronava a Ministerului Afacerilor Interne a survolat zona pe tot parcursul actiunii.

- Acțiuni de amploare ale polițiștilor clujeni au avut loc la finele saptamanii in localitațile Dej, Turda și Florești. Vizate au fost mai ales terasele și ștrandurile, dar și aglomerarile de oameni mai greu de ținut sub control.

- Aproximativ 46.500 de persoane au tranzitat frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore. 21.500 au intrat, iar aproape 25.000 au ieșit din țara, conform datelor de la Poliția de Frontiera. De asemenea, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta, de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica,…

- Actiune de amploare cu efective marite la Fetesti. Politia a amprentat si fotografiat 77 de persoane. Forte impresionante de ordine au descins vineri dimineata in cartierul Vlasca din Fetesti. Oamenii legii au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si obtinerea de date…

- Instituția Prefectului Alba a comunicat situatia la nivelul judetului, in prima zi a lunii iunie. Astfel, in toate localitațile județului mai sunt in carantina 9 persoane, alte 1.691 fiind in izolare la domiciliu. Totodata, autoritațile au intensificat controalele legate de respectarea masurilor și…

- Peste 100 de sanctiuni contraventionale in valoare de 36.000 de lei au fost aplicate de politistii ialomiteni ieri, 29 mai a.c., in cadrul unei actiuni de amploare desfasurata pe raza municipiului Urziceni si a comunei Barbulesti.

- Politistii calaraseni au efectuat 6 filtre, au legitimat 179 de persoane, pentru neregulile constatate aplicand 47 de sanctiuni. Raziile s-au desfasurat pe raza oraselor Calarasi, Oltenita, Lehliu-Gara si Fundulea.