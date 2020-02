Stiri pe aceeasi tema

- Absenteismul scolar in judetul Buzau este in continua crestere, din cauza gripei si a virozelor respiratorii. In aceasta saptamana, peste 9.000 de elevi au ales sa nu se prezinte la ore, in special copii din clasele primare. In aproape 3.000 de cazuri a fost vorba despre motive medicale, iar peste 6.000…

- La nivelul judetului Ialomita, DN1D Urziceni, limita cu judetul Prahova, si DN 2, limita cu judetele Ilfov si Buzau, au fost redeschise circulatiei.Toate celelalte drumuri nationale si judetene din Ialomita raman inchise circulatiei autovehiculelor, a anuntat IPJ Ialomita.

- Un șofer drogat a fost prins de polițiștii din Alexandria. Acesta a fost testat cu aparatul DRUGTEST, iar rezultatul a ieșit pozitiv pentru Cannabis. Razie pe drumurile din Teleorman. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au acționat in vederea prevenirii și combaterii cauzelor generatoare…

- Politistii rutieri și cei de ordine publica au acționat în zona arterelor principale de circulație de pe raza județului, iar pentru neregulile constatate au aplicat peste 300 de contravenții. „La data de 10 ianuarie a.c., în intervalul 16:00-18:00, polițiștii rutieri și cei…

- Patru panouri digitalizate de informare on-line au fost montate in cateva zone aglomerate din Buzau. Sunt primele din tara, potrivit autoritatilor locale. Anul viitor, inca 41 astfel de echipamente vor aparea in statiile de autobuz cele mai aglomerate. Monitoarele cu ecran tactil au fost amplasate la…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au desfașurat la data de 16 decembrie a.c., activitați de combatere și prevenire a accidentelor rutiere, desfașurate pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care, au aplicat peste 80 sancțiuni contravenționale,…