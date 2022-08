Stiri pe aceeasi tema

- Au fost gasite droguri in mașini, rulote și corturi la un festival de muzica electronica din satul Preluca, din județul Harghita, dupa percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT. Mai mulți romani și straini sunt cercetați pentru deținere și trafic de droguri de mare risc. Fii la curent…

- O persoana a murit si cel putin alte saptesprezece au fost ranite, dupa ce vantul puternic a provocat prabusirea scenei la un festival de muzica electronica langa orasul spaniol Valencia, sambata dimineata, au anuntat serviciile regionale de urgenta, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Polițiștii au organizat, ieri, in Timișoara o razie in doua episoade – intre orele 08:00-13:00 și 23:00-01:00. Au legitimat 315 persoane, au controlat 283 de autoturisme și 33 de motociclete, au efectuat 32 de testari cu aparatul etilotest și 8 testari cu aparatul drugtest. In urma verificarilor efectuate,…

- Dealer de droguri, prins la Electric Castle, cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Ce au descoperit polițiștii in timpul perchezițiilor Dealer de droguri, prins la Electric Castle, cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Ce au descoperit polițiștii in timpul perchezițiilor La data de 17 iulie a.c., polițiști din cadrul…

- Polițiștii suceveni, alaturi de jandarmi, au la acest final de saptamana misiuni de monitorizare și control la doua evenimente care vizeaza intr-o masura importanta publicul tanar, respectiv Festivalul "Deep in the Forest" de la Corlata și Suceava Blues Festival de la Cetatea de Scaun a ...

- Cea de-a 6-a ediție Arad Open Air are loc in perioada 8-10 iulie, in locul deja cunoscut petrecareților din vestul țarii - Aeroportul Arad. AOA este este cel mai mare festival de muzica electronica din zona Banatului și sarbatorește anul acesta cea de-a 6-a ediție impreuna cu melomanii aradeni și nu…

- Polițiștii locali din Timișoara au sancționat, in aceste zile, doua terase pentru galagia facuta la ore tarzii, specificand ca „legislația interzice ascultarea de muzica la intensitate ridicata, pe timp de noapte”. „In noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 01:00, polițiștii locali s-au deplasat…

- Polițiștii bucureșteni ai Brigazii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) care tocmai realizasera un flagrant au ramas uluiți cand au descoperit ca una dintre mașinile folosite la filaj disparuse fara urma. Inițial, au crezut ca cineva le-a furat autospeciala, cu tot cu tehnica de supraveghere.