- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, duminica seara, ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor mari, transmite News.ro. El a adaugat ca Romania are al patrulea cel mai mic pret la gaze din Europa si ca suntem pe locul 16 la pretul energiei…

- Politistii au dat amenzi de peste 17.000 de lei, in urma unei actiuni la nivel national de verificare a taximetristilor in zona aeropoturilor. Reprezentantii Politiei Romane au transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca politistii Directiei Transporturi au desfasurat in aceasta saptamana, o…

- ”A inceput procedura de selectie a Operatorului care va implementa „Programul de implicare civica”, in contextul celei de-a doua contributii elvetiene pentru Romania destinata sustinerii societatii civile”, anunta, miercuri seara, Ministerul Finantelor. Institutia precizeaza ca programul beneficiaza…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput astazi plata unei noi tranșe pentru alimentarea cardurilor sociale destinate persoanelor vulnerabile, informeaza instituția prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina sa oficiala. Noua tranșa, in valoare de aproximativ 625 de milioane…

- Senatul a adoptat tacit proiectul legislativ prin care comercianții vor putea verifica varsta persoanelor care cumpara țigari și bauturi alcoolice. Proiectul de lege a fost adoptat fara dezbatere de Senat, insa Camera Deputaților va avea votul decisiv. „Este important sa ne asiguram ca cei care cumpara…

- Grupul Banca Transilvania, care include cea mai mare banca din Romania, a realizat in primul semestru un profit net de 1,581 miliarde lei, in crestere cu 51% de la un rezultat pozitiv de 1,046 miliarde lei in prima parte a anului trecut, si venituri operationale de 3,675 miliarde lei, mai mari cu 30%…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a lansat un apel de proiecte, in valoare de 100 de milioane de euro, pentru digitalizarea institutiilor din domeniul medical. Acesta vizeaza achizitionarea de echipamente IT pentru debirocratizarea administratiei medicale. „Ministerul Sanatatii a lansat astazi,…

- De acest ajutor, acordat o data la 2 luni, beneficiaza aproximativ 2,5 milioane de persoane, conform listelor de beneficiari eligibili centralizate de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Aproximativ 2,5 milioane carduri „Sprijin pentru Romania” vor fi alimentate cu o noua tranșa de 250 de lei…