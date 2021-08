Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața in intervalul orar 07:30 – 09:30, in baza unui plan inițiat la nivelul Poliției Romane, pe raza intregului județ a fost desfașurata o acțiune tip blitz pentru prevenirea accidentelor rutiere, fiind vizate principalele cauze generatoare. Avand in vedere situația operativa, un accent…

- In perioada 6-8 august seara și noaptea, Serviciul Rutier Suceava impreuna cu formațiunile de profil din județ, au organizat acțiuni pe linia depistarii conducatorilor auto ce conduc autovehicule pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice, ocazie cu care au fost efectuate 593 testari cu…

- Actiune a politistilor din Constanta pentru siguranta rutiera. In urma activitatilor, politistii au aplicat 28 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 29.870 de lei, totodata fiind retinute, in vederea suspendarii, 17 permise de conducere, dintre care 16 pentru consumul de bauturi alcoolice.In…

- In perioada 23-25 iulie cadrele Serviciului Rutier, impreuna cu cele de la formatiunile de profil din teritoriu, au desfasurat o actiune pe linia combaterii excesului de viteza, cat si constatarea si sanctionarea altor genuri de abateri generatoare de evenimente rutiere grave, ocazie cu care au fost…

- Politistii au dat amenzi in Capitala de peste 80.000 lei, in noapte de sambata spre duminica, si au retinut 20 de permise de conducere Politistii de la Brigada Rutiera au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, 106 amenzi, in valoare de peste 80.000 lei si au retinut 20 de permise de…

- In perioada 17.07 – 18.07.2021, Serviciul Rutier Suceava impreuna cu formațiunile de profil din județ, au organizat o actiune pe linia prevenirii si combaterii nerespectarii regimului legal de viteza de catre conducatorii auto pe drumurile publice de pe raza județului Suceava, ocazie cu care politistii…

- In data de 8 iunie, in intervalul orar 06.00-13.00, politisti din cadrul Poliției Oraș Siret au acționat in sistem integrat atat in mediul urban cat și in mediul rural, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a altor fapte antisociale, ocazie cu care au fost legitimate 188 de persoane, controlate…

- In perioada 21-23 mai, cadrele Serviciului Rutier, impreuna cu birourile si formatiunile rutiere din judet, au organizat si desfasurat o actiune pe linia depistarii si combaterii incalcarii regimului legal de viteza, ocazie cu care au fost aplicate 587 sanctiuni contraventionale in valoare de 282.686…