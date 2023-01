Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune a polițiștilor din Sebeș, pentru prevenirea accidentelor rutiere: Au fost aplicate amenzi de peste 3.000 de lei și doi șoferi au ramas pietoni Acțiune a polițiștilor din Sebeș, pentru prevenirea accidentelor rutiere: Au fost aplicate amenzi de peste 3.000 de lei și doi șoferi au ramas pietoni…

- Doi șoferi din județ, ambii bauți bine, au reușit performanța de a face accident in aceeași zi, pe același drum, DN17C. Unul dintre ei a și fugit de la locul accidentului. Drumul buclucaș este DN17C. Un accident s-a produs in Nasaud, iar altul in comuna Salva. Unul dintre șoferi, un barbat de 50 de…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 2.958 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 879 de infractiuni.Potrivit unui comunicat al Politiei romane, la data de 23 decembrie a.c., politistii au actionat, la nivel national pentru a preveni faptele antisociale, organizand 299 de actiuni.…

- Sute de colindatori au adus vestea Nașterea Domului Isus Hristos polițiștilor din Alba, in saptamana ce preceda marea sarbatoare a Craciunului. Moș Craciun a poposit cu daruri. Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, polițiștii din Alba au primit colindul celor mari și al celor mici. Peste…

- Zeci de șoferi din Botoșani, lasați de Sarbatori fara permis. Ploaie de amenzi in urma unei ample acțiuni In perioada 5 – 11 decembrie 2022, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au ca principala cauza generatoare consumul…

- In noaptea de 23 24 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier Biroul Drumuri Nationale si Europene, impreuna cu politisti ai Sectiei 9 Rurala Topraisar au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii consumului de bauturi alcoolice sau substante interzise, la volan, precum si…

- Ieri, 17 noiembrie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au desfasurat, pe drumurile publice din judet, actiuni pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie. Actiunea s-a desfasurat atat in mediul urban, cat si in mediul rural…

- ACȚIUNI ALE POLIȚIȘTILOR PRAHOVENI La data de 23 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au desfașurat mai multe acțiuni, pe parcursul intregii zile, pe mai multe linii de munca, pe raza intregului județ. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…