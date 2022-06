Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini s-au ciocnit astazi pe raza localitații Marginea. Potrivit ISU Suceava, la fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Radauți cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma dotata cu echipament pentru descarcerare cu sprijinul unui echipaj SAJ. In urma impactului dintre cele…

- Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in urma participarii la un scandal in care au fost implicate 10 persoane, in Piata Victoriei din municipiul Timisoara. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis a anuntat, sambata, ca suspectii retinuti…

- Sase autovehicule au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier in lanț care a avut loc pe autostrada A1 Timisoara – Deva. Trei persoane, printre care si un copil, au murit, iar alte patru sunt ranite. Traficul rutier este blocat, informeaza Agerpres . In accidentul produs pe autostrada A1, in…

- Duminica, 10 aprilie, politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu politisti ai Serviciului Rutier, Serviciului Actiuni Speciale si cei ai Sectiei 8 Rurala Baneasa au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, a faptelor cu violenta, a infractiunilor…

- Actiune a politistilor Sectiei 4In seara de 6 aprilie a.c., in intervalul orar 17.00 21.00, politisti din cadrul Sectiei 4 au desfasurat activitati pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica.Potrivit IPJ Constanta, astfel, au fost legitimate aproximativ 40 de persoane si au fost…

- Acțiune a polițiștilor din Sebeș: Au fost verificate 24 de societați comerciale, au fost legitimate 98 de persoane și 92 de autovehicule verificate Acțiune a polițiștilor din Sebeș: Au fost verificate 24 de societați comerciale, au fost legitimate 98 de persoane și 92 de autovehicule verificate La data…

- Acțiune de prevenire a polițiștilor in zona centrala a Timișoarei. Oamenii legii i-au abordat pe șoferi pentru a-i invața cum sa nu cada victime ale spargatorilor de mașini. Oamenii legii au imparțit flyere și au purtat discuții cu șoferii.

- Acțiune a polițiștilor, alaturi de jandarmi la Cugir: zeci de persoane și mașini verificate. Care au fost sancțiunile Poliția Cugir a organizat marți o acțiune cu efective suplimentare pentru prevenirea infracțiunilor. Au fost verificate zeci de persoane și mașini. Potrivit IPJ Alba, marți, 15 martie,…