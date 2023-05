Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Mașini blocate in apa, in parcarea Vivo Mall din Cluj-Napoca, dupa o rupere de nori Mai multe mașini au ramas blocate in apa, in parcarea complexului comercial Vivo din Cluj-Napoca, miercuri dupa-amiaza, dupa o rupere de nori. Potrivit ISU Cluj, a fost necesara intervenția echipajelor in cazul…

- In ziua de 05 mai a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara Argeș au desfașurat activitați cu caracter informativ-preventiv, la Liceul Tehnologic nr. 1 Maracineni. Activitatea s-a desfașurat in cadrul campaniei „Law iS Cool”, precum și a proiectului „Ia atitudine, Spune stop violenței!”.…

- Polițiștii Secției 12 Poliție Rurala Periam, impreuna cu jamdarmii și reprezentanți ai Garzii Forestiere Timișoara, au organizat ieri, in intervalul orar 08:00 – 12:00, o acțiune in Piața Agroalimentara Lovrin, in vederea prevenirii și combaterii delictelor silvice, prevenirii faptelor antisociale,…

- Sute de persoane și zeci de mașini cautate in mai multe țari europene au fost gasite in Romania, in ultima saptamana.In perioada 7 – 13 aprilie, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 537 de persoane, 32 de autovehicule și 41 de documente ce faceau obiectul…

- O fetița in varsta de doi ani și patru luni a cazut, duminica, de la etajul al doilea al unui bloc din Timișoara. Copila a fost preluata de echipajele medicale și dusa la spital, conștienta. Polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un copil…

- Zeci de mașini au fost controlate de polițiști la Botoșani, Mihaileni, Pomirla și Bucecea pentru depistarea de lemne fara acte Zeci de mașini au fost controlate de polițiștii de la Botoșani in ultimele 24 de ore pentru a depista furturile de material lemnos de pe raza județului. La data de 28 martie…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara au reținut ieri un barbat in varsta de 21 de ani banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a furat mai multe obiecte dintr-o mașina parcata, iar apoi a urcat intr-un taxi. „In fapt, in data de 19 martie 2023, in jurul orei 09:40, polițiștii…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut duminica un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. Individul a furat telefonul unei tinere chiar in fața oamenilor legii. „In fapt, in data de 26 februarie 2023, in jurul orei 15:30, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara, aflați…