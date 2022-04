Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16 aprilie, in intervalul orar 15:30-22:30, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au organizat o actiune in zona de competența a Poliției Municipiului Lugoj, atat in mediul urban cat și in mediul rural, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare…

- In weekend, polițiștii maramureșeni au depistat in trafic trei barbați cu varste cuprinse intre 31 și 56 de ani din Baia Mare și Targu Lapuș, care au comis infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii din Șomcuta Mare și Baia Mare au identificat doi barbați de 31 și 41 de ani din Baia Mare, care au condus…

- Val de șoferi bauți sau fara permis, prinși in trafic in Alba, in weekend. Cate dosare penale au deschis polițiștii Val de șoferi prinși bauți la volan, in weekend, in județul Alba. Polițiștii au prins și patru barbați care conduceau fara permis. Oamenii legii le-au deschis dosare penale. Luni, in jurul…

- Joi, 10 martie a.c., in intervalul orar 14.00-17.00, polițiștii din Baia Sprie au organizat și executat pe acțiune pe linia combaterii infracțiunii prevazute de 336 privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Astfel, au fost controlate peste 20 de autovehicule și…

- Un tanar fara permis, care a fost prins conducand pe drumurile publice, a fost retinut de politistii calaraseni. Incidentul a avut loc marti, 1 martie, pe DN4. Un altul, care consumase cannabis, s-a ales cu dosar penal.

- Au pus in pericol siguranța circulației: șoferi prinși bauți la volan, pe drumuri publice din Alba. Ce alcoolemie aveau Doi barbați, unul din Vinerea și celalalt din Craciunelu de Jos, s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauți, pe drumuri publice. Unul dintre ei avea alcoolemie de 1,06. Potrivit…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș cațiva șoferi care au incalcat legea, astfel ca le-au intocmit dosare penale. In cursul zilei de duminica, polițiștii timișeni au depistat in localitațile Bencecu de Sus și Izvin doi barbați in varsta de 42 și 65 de ani, care nu aveau permis de conducere…

- Pericole publice pe șoselele din județul Alba: Șoferi prinși bauți la volan sau fara permis de conducere Pericole publice pe șoselele din județul Alba: Șoferi prinși bauți la volan sau fara permis de conducere La data de 19 ianuarie 2022, in jurul orei 08.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu…