- CARAȘ-SEVERIN – O noua postare a Sindicatului Europol – legata de 4 accidente cu 4 victime, produse in 4 zile, in județ, cu 1 mort, 5 raniți, cozi interminabile și blocaje – a facut Poliția județului sa vina cu explicații. In vreme ce Poliția susține ca a intervenit prompt la cazuri, sindicatul acuza…

- Coliziune frontala, 3 persoane au fost transportate la spital. Astazi, la ora 12.16, polițiștii de la Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați despre faptul ca la ieșire din Reșița spre Caransebeș s-a produs un accident rutier.

- Actiune a politistilor constanteni La data de 1 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si al formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie.Actiunea s a desfasurat pe DN2A si DN39, in municipiile Constanta,…

- La data de 20 spre 21 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor desfasurate, politistii au aplicat 13 sanctiuni contraventionale la O.U.G.…

- Acțiuni ale polițiștilor pentru verificarea legalitații transportului de material lemnos: amenzi de 12.000 de lei. In cursul zilei de ieri, 17 martie, in urma activitaților desfașurate pentru verificarea respectarii legislației silvice, polițiști de la Secția 1 Poliție Rurala Reșița au aplicat...

- La data de 16 spre 17 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si al Sectiei 7 Politie Rurala Crucea au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, pe DN2A, in comuna Crucea.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor desfasurate,…

- Mai multe activitati de control au fost efectuate de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie, prin depistarea si…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 3 martie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia si al Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pe linia incalcarii normelor de convietuire sociala si a conducerii vehiculelor sub influenta alcoolului, in cartierul Poligonul Viilor.In urma activitatilor…