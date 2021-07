Stiri pe aceeasi tema

- In doar doua ore și jumatate, marți seara, agenții de la Secția 1 și Secția 5 Poliție Urbana au dat amenzi in valoare de 16.360 de lei. Politistii au desfașurat o razie in scopul prevenirii traficului și consumului de alcool și substanțe interzise la volan, precum și pentru respectarea regulilor de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in Salva. O femeie de aproape 70 de ani a fost lovita de o mașina. Aceasta a fost transportata la spital cu multiple traumatisme. Echipajul de Prim Ajutor SMURD din cadrul Secției de Pompieri Nasaud a fost solicitat in aceasta dimineața in Salva. O…

- Locuitorii din zona strazii București din Timișoara au avut parte de clipe groaznice, marți, potrivit tion.ro. O femeie de 44 de ani a ieșit in flacari dintr-un bloc, iar vecinii au sunat la 112 pentru a alerta autoritațile. Un tanar de 22 de ani, student, a fost retinut de politistii din Timisoara,…

- O lada in care se aflau grenade a fost gasita, marți, intr-un liceu aflat in reabilitare, in Sectorul 2 al Capitalei. Acestea nu prezentau pericol de explozie. Polițiștii de la Secția 8 au fost sesizați,...

- Agenții Serviciului Rutier impreuna cu polițiștii din Sannicolau Mare au oprit pentru control peste 300 de autovehicule sambata, intre orele 17:00 – 00:00, in oraș și comunele limitrofe. Au fost aplicate 140 de sancțiuni contravenționale in valoare de 71.474 de lei, dintre care 118 pentru nerespectarea…

- Intre orele 19:00 și 01:00, polițiștii și jandarmii au legitimat 140 de persoane, au controlate 33 de autoturisme și au verificat 85 de firme. In urma controalelor efectuate, polițiștii au dat 61 de amenzi in valoare totala de 57.080 de lei. Dintre acestea, 12 au fost pentru nepurtarea maștii de protecție…

- Doi tineri, unul de 19 ani și altul in varsta de 25 de ani, care obișnuiau sa fure din mașini, au fost prinși, sambata, de politistii Secției 2 Timișoara. In baza unui plan de acțiune pe linie de furturi din autoturisme și in urma investigațiilor, oamenii legii au identificat pe strada Martir Marius…

- In aceasta dimineața, in intervalul orar 08:00 – 14:00, polițiștii și jandarmii au organizat o acțiune punctuala de control pe raza municipiului Timișoara. „Au fost legitimate 71 de persoane, au fost controlate 12 autoturisme și verificate 60 de societați comerciale. In urma controalelor efectuate,…