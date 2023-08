RAZI lanseaza single-ul Portret RAZI iși surprinde fanii și ascultatorii cu lansarea melodiei sale noi intitulata “Portret”, o calatorie sonora ce imbina emoțiile autentice cu armoniile captivante, ilustrand in mod unic povestea sa artistica. “O poveste ce are ca protagonist un “noi” si o piesa in care am ramas doar “eu”. Atunci cand cel pe care il iubești pleaca, nu doar ca ia ceva din tine, dar si lasa ceva in tine pentru totdeauna. Un sentiment, o culoare, un PORTRET a unei iubiri ce poate fi o harta spre fericire, sau spre tristețe. O poveste frumoasa, indiferent cum se termina, ramane totuși o poveste de iubire”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

