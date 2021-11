Stiri pe aceeasi tema

- In semifinala „Asia Express” sezonul 4, Lidia Buble a oferit un moment spectaculos , la scurt timp dupa ce ea și Estera au fost eliminate din competiție. S-a intamplat imediat dupa ce Irina Fodor a dezvaluit ca nestemata ascunsa in cufarul lor este de culoare roșie. Lidia Buble a imbracat rochia de…

- Sambata seara, de la 20:00, la Antena 1, concurentul Asia Express, Cosmin Natanticu, va urca pe scena iUmor in calitate de invitat, cu un roast spumos, inspirat din experienta sa din Asia Express – Drumul...

- Octavian Man este castigatorul celei mai noi editii iUmor din cel de-al 11-lea sezon și va merge direct in finala. Totodata, ediția de sambata, 13 noiembrie 2021, a fost lider de audiența.

- Simona Gherghe și Razvan Sandulescu sunt casatoriți de aproximativ 4 ani. Deși sunt o familie unita, tensiunile nu lipsesc din casa lor. Prezentatoarea de la Antena 1 a povestit de la ce pornesc neințelegerile intre ea și soțul ei. Simona Gherghe imbina foarte bine cele trei roluri pe care le are: mama,…

- In urma cu cateva zile, Gabriela Cristea a fost testata pozitiv cu COVID-19, deși este vaccinata. Prezentatoarea de la Antena Stars se afla in izolare la domiciliu și a vorbit despre starea ei de sanatate in aceste momente.Gabriela Cristea a anunțat telespectatorii ca o perioada va lipsi din emisiunea…

- Dupa ce au urmarit fragmente din edițiile emisiunii „Acces Direct” in care a fost analizata in detaliu moartea copiilor cazuți de la etajul zece al unui bloc din Ploiești, membrii Consiliului Național al Audiovizualului s-au declarat șocați. Au descris derapajele moderatoarei Mirela Vaida și ale invitaților…

- Liviu Varciu și-a scos, in sfarșit, baiețelul in lume! Prezentatorul de la ”Prețul cel bun” a aparut pentru prima data alaturi de micuțul Liviu Matei, la Acces Direct. Pana acum, micuțul a putut fi vazut doar in cateva imagini pe Instagram, iar atunci a aparut doar pentru cateva secunde, cu spatele.