Răzgândirea liberală. PNL ar vrea să se salveze, cu ajutorul PSD. Din nou Este din nou blocaj in coaliția de guvernare cu privire la stabilirea datei alegerilor prezidențiale, dupa ce liderii PNL refuza sa aplice calendarul agreat in luna martie. Atunci, liderii PSD și PNL au decis comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, dar și devansarea alegerilor prezidențiale in septembrie. Acum insa, liberalii ar vrea alegerile pentru viitorul […] The post Razgandirea liberala. PNL ar vrea sa se salveze, cu ajutorul PSD. Din nou first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

